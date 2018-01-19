Какой будет погода на выходные в Башкирии - прогноз Фото: Галия Набиева Какой будет погода на выходные в Башкирии - прогноз Фото: Галия Набиева

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды на ближайшие три дня.

По информации синоптиков, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха днем — от 13 до 18 градусов мороза, в отдельных районах до минус 23.

20 января в Башкирии прогнозируется ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, по югу до умеренного. В отдельных районах метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Днем — порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 18-23 градуса мороза, при прояснениях — до минус 30. Днем — от 9 до 14 градусов, местами — до минус 19.

21 январе синоптики обещают в республике небольшой снег, ночью местами до умеренного, слабую метель. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — от 12 до 17 градусов, при прояснениях до минус 22. Днем — от 6 до 11 градусов мороза, по востоку — до минус 16.