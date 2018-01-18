В Уфе на новом мосту через реку Белую установят светофоры и дорожные знаки Фото: Олег Яровиков В Уфе на новом мосту через реку Белую установят светофоры и дорожные знаки Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в ночь с 18 на 19 января изменится движение транспорта на новом мосту через реку Белую. Как сообщалось ранее, закрытие старого Бельского моста вызвало многокилометровые пробки. Начались работы по разгрузке движения на выезде и въезде в город через новый мост. Его ширина позволила из пяти полос организовать шесть — по три в каждом из направлений. Полосы разделены бонами с песком — пластиковыми барьерами.

Кроме того, дополнительно на мосту установят два светофора — на выезде и на въезде в столицу. Городские службы, при необходимости, могут увеличить полосы на въезд или выезд до четырех с помощью реверсивного движения. Также на въезде в Уфу установят дорожные знаки, которые будут указывать направление движения по полосам.

Автовладельцев просят быть внимательными в связи с нововведениями и строго следовать указаниям дорожных знаков и светофоров.