В Уфе вспоминали о вкладе Башкирии в победу советских войск под Сталинградом Фото: ИРО РБ





В Уфе вспоминали о вкладе Башкирии в победу советских войск под Сталинградом Фото: ИРО РБ

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 18 января, в Уфе прошел круглый стол «Великий перелом на Волге. Вклад Башкортостана в победу советских войск под Сталинградом (к 75-летию победы в Сталинградской битве)»

Организаторами мероприятия выступили Институт развития образования Республики Башкортостан, региональное отделение Академии военных наук по РБ.

В работе круглого стола приняли участие представители Военного комиссариата республики, региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РБ, Башкирскоого регионального отделения Российского общества «Знание», Национального музея республики, Республиканского музея Боевой Славы, Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, ученые Регионального отделения Академии военных наук по РБ, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, учителя истории и обществознания. Разговор шел об историческом значении Сталинградского сражения, об освещении Сталинградской битвы в школьных и вузовских учебниках, как отражена в литературе и искусстве тема героизма и мужества советского народа в Сталинградской битве, какова роль этого исторического события в воспитании патриотизма у молодого поколения. Участники еще раз вспомнили о вкладе Башкортостана в общую победу страны и его значение в сохранении историко-культурного наследия.

Участники круглого стола были единодушны во мнении, что в современных условиях давления Запада на Россию одной из важнейших основ нашего общества является опора на собственные традиции и культуру, исторические корни. В связи с этим крайне актуальной становится необходимость глубокого изучения истории Отечества, особенно освещения ее славных страниц, побед и достижений. Одной из таких тем является история Великой Отечественной войны, в том числе и Сталинградского сражения. Изучив различные аспекты данной темы в канун празднования 75-летия Великой Победы советского народа над коалиционными силами фашистского блока, участники круглого стола приняли решение рекомендовать во всех образовательных организациях в период с 29 января по 2 февраля 2018 года провести интегрированные уроки и внеурочные мероприятия по теме «Сталинградская битва: величие подвига — в памяти народа».

В библиотеках и музеях для широкого круга читателей и посетителей будут организованы выставки литературы, фотоматериалов, музейных экспонатов по теме Сталинградской битвы.

Во время проведения курсов повышения квалификации в ИРО РБ с учителями социально-гуманитарного цикла и ОБЖ, специально будет рассмотрена тема Сталинградского сражения и вклада народов Башкортостана в эту победу, сообщили организаторы круглого стола.