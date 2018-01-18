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В Башкирии волки напали на домашний скот

ОБЩЕСТВО

В Башкирии волки напали на домашний скот Фото: стоп-кадр видео БСТ

В Башкирии волки напали на домашний скот Фото: стоп-кадр видео БСТ

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Абзелиловском и Баймакском районах Башкортостана участились случаи нападения волков на домашний скот. Об этом сообщает БСТ со ссылкой на информацию от местных жителей.

Сельчане рассказали, что хищники раздирают овец, собак и лошадей. Например, в Абзелиловском районе в январе было зафиксировано несколько случаев нападения волков на жеребят. В Баймакском районе в декабре прошлого года от хищников пострадало несколько домашних хозяйств, в которых было разодрано более десяти лошадей.

В Министерстве природопользования и экологии Башкортостана проинформировали, что от граждан жалоб не поступало.

«В случае если местными жителями установлен факт убийства животных, они имеют право обратиться в сельскую администрацию. Инспекторы обработают эту информацию», — прокомментировал замначальника отдела Минэкологии РБ Глеб Егоров.

Теги: животные, сельское хозяйство
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