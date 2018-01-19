В Уфе открывается танцевальный бар Meet.Point Фото: Meet.Point В Уфе открывается танцевальный бар Meet.Point Фото: Meet.Point

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Оксана Федорова/.

В начале февраля Уфа погрузится в танцевальную атмосферу. А поможет в этом горожанам и гостям столицы бар Meet.Point. Стойки, столы, стулья — для танцев можно использовать любую поверхность.

Расположится новый бар в уфимском микрорайоне «Зеленая роща». Здесь обещают устроить всё для свободного отдыха.

«Bar-girls — впервые в Уфе. Это значит, что баром будут заправлять девушки, которые не только угостят коктейлями, но и станцуют на барной стойке», — обещают владельцы заведения.

Работать танцевальный бар будет практически круглые сутки семь дней в неделю. С более подробной информацией о баре можно ознакомиться здесь.