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УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Группа слабовидящих туристов из Башкирии совершила пятидневный лыжный поход по Южному Уралу. Инвалиды первой группы по зрению Риканс Абдулов и Виктор Прокопьев вместе с поводырем лабрадором по кличке Малыш и руководителем группы, опытным туристом Альфиром Ахметшиным с 29 декабря по 2 января прошли на лыжах около 40 км по маршруту от ж.д. остановки «71 км» (ветка Уфа-Магнитогорск) через «Французскую поляну» до водопада Атыш и обратно.

Ночевали туристы в палатке, которая согревалась печкой. На ней же готовили еду. А Новый год встретили на реке Лемеза. Температура воздуха в дни похода колебалась от +2 до -12 град. В первые дни было аномально тепло, на тропе встречались лужи глубиной до 20 см, передвигаться на лыжах оказалось нелегко, определенный участок маршрута лыжи пришлось везти на санях, рассказал Альфир Ахметшин.

В первый день похода группа прошла всего 7 км. Для переправы через реку Инзер туристы были вынуждены взять с собой надувную лодку, и, как оказалось, не зря. Верхняя часть льда реки растаяла и превратилась в снежную кашу. Лед выдерживал вес человека с рюкзаком, но было решено переходить реку «в сопровождении» лодки и страховочной веревки. Ночлег организовали на правом берегу реки. Главной проблемой второго дня похода стала разбитая машинами дорога, на которую группа вышла в районе перевала Еланкас. Глубокая узкая автомобильная колея тормозила сани, а при передвижении по межколейному промежутку они переворачивались и сваливались в колею. Кроме того, довольно много времени заняло освобождение пути следования от веток, которые нависали на уровне глаз — это главная угроза травматизма для незрячих туристов в лыжных походах по тайге. В итоге группа заночевала на перевале Еланкас, пройдя всего 3 км.

На третий день похода, 31 декабря, наконец подморозило, мучения с передвижением закончились. Группа за 1,5 часа вышла к реке Лемеза и занялась подготовкой к встрече Нового года. Праздничным ужином стал плов.

1 января туристы без рюкзаков отправились к водопаду Атыш. 2 января погода порадовала: легкий морозец и хорошее состояние снега.

На обратном пути расстояние, которое накануне группа преодолела за три дня, удалось пройти всего за один день и успеть на вечернюю электричку. При возвращении группы домой, на вечернем перроне туристов встретил микроавтобус, заказанный Благотворительным фондом имени В.Л. Засова.

«Участники похода доказали, что даже в сложных погодных условиях инвалиды 1 группы по зрению могут ходить в лыжные походы в составе инвалидной туристской группы. Не в составе туристской группы здоровых людей — это довольно просто, а в составе группы, состоящей преимущественно из инвалидов в сопровождении опытных инструкторов. Самое главное — участники остались довольны походом, а значит, лыжный туризм востребован в инвалидной среде, и данное направление необходимо включить в программу социального туризма», — сделал вывод Альфир Ахметшин.