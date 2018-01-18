Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение Фото: Стоп-кадр видео Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше трех суток родные 15-летней школьницы из села Кушнаренково Кристины Озманян ничего не знают о ее местонахождении. Близкие уверяли, что подростка украли незнакомцы и увезли в неизвестном направлении.

«Если бы это были знакомые, то мы бы ее давно нашли», — сказала родственница.

Сегодня в распоряжении агентства «Башинформ» оказалось видео пропавшей Кристины Озманян. Девочка обратилась ко всем, кто ее ищет.

«Вот мы с моим молодым человеком. Мы очень хорошо дружим на протяжении двух-трех месяцев. Мы приехали сюда [скорее всего, в Уфу] просто прогуляться, сходить в кино. У нас все хорошо. Меня никто не крал. Все было добровольно», — сказала школьница.

По словам родных, об этом видео они знают, однако уверены, что Кристина Озманян записала обращение под давлением.