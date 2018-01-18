Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.75 ↑

EUR 69.25 ↓

19 января Пятница

Уфа   °

Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение

ОБЩЕСТВО

Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение Фото: Стоп-кадр видео

Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше трех суток родные 15-летней школьницы из села Кушнаренково Кристины Озманян ничего не знают о ее местонахождении. Близкие уверяли, что подростка украли незнакомцы и увезли в неизвестном направлении.

«Если бы это были знакомые, то мы бы ее давно нашли», — сказала родственница.

Сегодня в распоряжении агентства «Башинформ» оказалось видео пропавшей Кристины Озманян. Девочка обратилась ко всем, кто ее ищет.

«Вот мы с моим молодым человеком. Мы очень хорошо дружим на протяжении двух-трех месяцев. Мы приехали сюда [скорее всего, в Уфу] просто прогуляться, сходить в кино. У нас все хорошо. Меня никто не крал. Все было добровольно», — сказала школьница.

По словам родных, об этом видео они знают, однако уверены, что Кристина Озманян записала обращение под давлением.

Теги: поиск пропавших людей в РБ
Читайте также
Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение
Больше трех суток родные 15-летней школьницы из села Кушнаренково Кристины Озманян ничего не знают о ее местонахождении. Близкие уверяли, что подростка
В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний
В Уфе женщины в возрасте от 24 до 65 лет могут пройти бесплатное обследование по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки.
Как правильно искупаться на Крещение Господне: 10 советов для тех, кто никогда этого не делал
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне - один из главных праздников. Одна из основных традиций этого праздника - крещенские купания
Синоптики Башкирии сообщили, стоит ли ждать крещенских морозов
В этом году ночь на Крещение в республике ожидается морозной, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По и
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть