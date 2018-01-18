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В Башкирии собрано свыше 8000 подписей в поддержку Владимира Путина

ПОЛИТИКА

В Башкирии собрано свыше 8000 подписей в поддержку Владимира Путина Фото: автор

В Башкирии собрано свыше 8000 подписей в поддержку Владимира Путина Фото: автор

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Региональный штаб общественной поддержки кандидата в Президенты России Владимира Путина в Башкортостане собрал и сдал в Центральный избирательный штаб кандидата 8000 подписей жителей республики.

«Мы собрали более восьми тысяч подписей на 17 пунктах сбора в городах и районах Башкортостана, — рассказал зампредседателя регионального штаба Руслан Гизатуллин. — После проверки в Центральном избирательном штабе они будут переданы в Центризбирком России».

Несмотря на то, что максимально предусмотренное законом количество подписей для региона было уже собрано, штаб кандидата, с учетом большого общественного запроса, принял решение продолжить их сбор как фактор поддержки Владимира Путина на предстоящих выборах. Сбор подписей продолжится в республике до 28 января.

Теги: выборы Президента РФ, сбор подписей
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