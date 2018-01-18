В столице Башкирии проводится спецоперация «Должник» Фото: автор В столице Башкирии проводится спецоперация «Должник» Фото: автор

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 16 по 25 января 2018 года проводится оперативно-профилактическая операция «Должник». Мероприятие направлено на выявление и привлечение злостных неплательщиков штрафов к установленной законом ответственности.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе сообщили, что в спецоперации задействованы сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и полицейские патрульно-постовой службы.

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.