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18 января Четверг

Уфа   °

Юная блогерша из Уфы записала рэп про родной город и сняла на него клип

ОБЩЕСТВО

Юная блогерша из Уфы записала рэп про родной город и сняла на него клип Фото: скриншот видео

Юная блогерша из Уфы записала рэп про родной город и сняла на него клип Фото: скриншот видео

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Юная блогерша из Уфы Алия Миннигулова (Aliya Mi) записала рэп на башкирском языке про родной город и сняла на него клип. Идея ролика принадлежит самой девочке и возникла она не спонтанно. Дело в том, что 10-летняя учащаяся столичной гимназии №16 со второго класса ведет активную научную деятельность. Ее последнее исследование было посвящено парку Ленина.

«В процессе подготовки этой работы мы вместе с Алией провели краеведческий анализ стихотворений об Уфе, и тогда дочка задумалась о том, что интересно было бы положить одно из них на музыку. Она выбрала актуальное среди молодежи направление — рэп и решила, что текст должен быть на башкирском языке. В итоге автором стихов выступил еще один творческий уфимец Марсель Шагалиев. Аранжировщик — Галинур Юламанов, монтаж — Азат Ахметов, хореограф — Виктория Баженова. Вместе с Алией в клипе снялись ее подруги-одноклассницы — Вероника и Кира», — поделилась с агентством «Башинформ» мама Алии, доктор юридических наук, профессор БАГСУ Динара Миннигулова.

Четвероклассница Алия Миннигулова, помимо общеобразовательной школы, учится в музыкальной. Сначала девочка обучалась игре на флейте, а сейчас сменила духовой инструмент сменила на думбыру (башкирский струнный щипковый музыкальный инструмент). В прошлом году Алия в составе ансамбля народных инструментов «Дуслык» выиграла Гран-при в конкурсе «Южная ночь» в Абхазии.

Родители девочки поддерживают свою дочь во всех начинаниях. В классе, узнав об этом увлечении Алии, вдохновились идеей записать еще одну, уже коллективную песню на русском языке про школу. Алия сочинила музыку, папа и мама помогли с текстом. В ближайшее время планируется силами самих детей снять клип и смонтировать его.

Теги: видеоклипы
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