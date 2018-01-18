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18 января Четверг

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В Башкирии злостная неплательщица алиментов задолжала своим детям более миллиона рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии злостная неплательщица алиментов задолжала своим детям более миллиона рублей Фото: из Интернета

В Башкирии злостная неплательщица алиментов задолжала своим детям более миллиона рублей Фото: из Интернета

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии злостная алиментщица задолжала своим несовершеннолетним детям более миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Жительница Балтачевского района была обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери и сына в размере 1/3 части заработка до их совершеннолетия. Однако мать внимания своим детям не оказывала. В итоге накопился долг на сумму более миллиона рублей. Несмотря на трудоспособность, на предупреждения судебного пристава женщина не реагировала. Не один раз ей назначали общественные работы, но должных выводов гражданка не сделала, на путь исправления не встала. В настоящее время она повторно привлечена к уголовной ответственности, отбывать наказание в виде исправительных работ теперь придется шесть месяцев.

Узнать о наличии задолженностей и возбужденных исполнительных производствах можно на официальном сайте УФССП России по Республике Башкортостан.

Теги: неуплата алиментов, судебные приставы
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