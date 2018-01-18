В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Башкирии призывает жителей республики к предельной внимательности Фото: ГИБДД по РБ В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Башкирии призывает жителей республики к предельной внимательности Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эти дни на территории Башкортостана наблюдается ухудшение погодных условий в виде обильного снегопада. В связи с эти ГИБДД республики обратилась к местным жителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах.

«Убедительная просьба быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, неукоснительно соблюдать предписание дорожных знаков»,- предупреждают автоинспекторы.

В ведомстве напоминают, что в период снегопада не рекомендуется оставлять транспортные средства на длительную стоянку вдоль проезжей части для своевременной расчистки дорог машинами коммунальных служб.

«Осторожность на дорогах при следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение снега снижают видимость на дорогах. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Переходите только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток», — обращаются в ГИБДД к участникам дорожного движения.