Как жителям Башкирии экономить на связи в популярных для отдыха странах Фото: МегаФон Как жителям Башкирии экономить на связи в популярных для отдыха странах Фото: МегаФон

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкортостана стали чаще путешествовать. В новогодние праздники, по статистике Международного аэропорта «Уфа», пассажиропоток вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными заграничными направлениями стали ОАЭ (Дубай), Турция (Стамбул) и Таиланд (Пхукет). Другие страны — это не только экзотика и яркие эмоции, это еще и другие цены на мобильные услуги. Что же предлагает для экономии на связи за рубежом компания «МегаФон»?

Для «голоса»

В каждой стране существуют свои расценки. К примеру, в столице Турции минута разговора с Россией обойдется в 79 рублей. Если позвонить домой из аэропорта Пхукета, за минуту придется заплатить 129 рублей. А в Дубае — уже 199. Входящие в международном роуминге также платные. Но упомянутые цены можно уменьшить во много раз с помощью специальных опций от МегаФона.

Одна из них — «Весь мир» — позволяет в любой стране принимать до 40 минут входящих в сутки «по особой цене». Ежедневная абонентская плата за опцию составляет 99 рублей, то есть на одну минуту обстоятельного разговора с домом придется где-то 2,5 рубля. В 80 раз меньше, чем обычный звонок, принятый в Дубае без подключенных опций.

Если нет необходимости помногу общаться каждый день, можно перед поездкой подключить один из пакетов минут. Их преимущество в том, что все входящие и исходящие становятся в разы дешевле по сравнению с базовыми расценками. Так, пакет в 25 минут для стран Европы и СНГ стоит 329 рублей. А 50 минут будут стоить 495 рублей. Выбрав свой «размер», можно расходовать минуты из пакета постепенно по необходимости в течение месяца.

Для SMS

Тем, кто привык писать традиционные текстовые сообщения, МегаФон для экономии за рубежом предлагает специальные SMS-пакеты. Стандартная цена одного исходящего сообщения в международном роуминге — 25 рублей. А пакет из 25 SMS для использования в Европе стоит 195 рублей. То есть каждое обойдется в три раза дешевле «обычного». Пакет из 100 «европейских» SMS стоит 295 рублей — а это экономия уже в восемь раз. Оптом дешевле!

Для мобильного интернета

Многие жители Башкортостана так привыкли к интернету на своих смартфонах, что перед поездкой за границу просто забывают уточнить, каковы расценки на услугу передачи данных там. Поэтому во избежание излишних затрат МегаФон ввел пакетную тарификацию — она включается «автоматом» после пересечения границы и отключается так же по возвращении. Так, для абонентов линейки тарифных планов «Включайся!» цена пакета в 10 Мб составит 99 рублей. Плата списывается только в те дни, когда турист пользуется интернетом, а количество автоматически подключаемых пакетов ограничено пятью в сутки, чтобы случайно не уйти в «глубокий минус».

Если абоненту необходим больший объем ежедневного трафика, он может подключить дополнительный пакет самостоятельно по инструкции в SMS. Или выбрать соответствующую опцию для интернета — к примеру, «Мир онлайн» с безлимитным трафиком за 600 рублей в день. Эта опция действует в 69 странах мира и, конечно, включает все популярные туристические направления.

Для безлимитных мессенджеров

Еще один вариант общения за рубежом — мессенджеры, которые объединяют возможности голосовой связи и мобильного интернета. До конца февраля в МегаФоне действует специальная акция для абонентов, подключенных на тарифы «Включайся!»: безлимитное общение в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion будет стоить 99 рублей в сутки. А отправлять друзьям и близким фото или звонить им «через интернет» можно хоть весь день! Пожалуй, даже не получится посчитать, во сколько раз это выгоднее обычных роуминговых цен.

«Многие абоненты, например, пользователи популярной линейки «Включайся!», привыкли к пакетам с нужным набором услуг, не следят за их расходованием и не хотят ограничивать себя в использовании мобильного интернета даже в путешествиях. А общение и новогодние поздравления по нашей статистике все больше уходят в мессенджеры, например, среди жителей Башкортостана, наибольший рост в эту новогоднюю ночь показал интернет-трафик вWhatsApp и Viber, растет и Telegram. Поэтому специальное предложение для безлимитного использования этих сервисов, введенное к сезону новогодних каникул, оказалось очень кстати. Оно учитывает пожелание пользователей, чтобы общение за рубежом было доступнее и комфортнее», — поделился директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.