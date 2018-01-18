Когда болеют и какими средствами лечатся жители Уфы - исследование Фото: Олег Яровиков Когда болеют и какими средствами лечатся жители Уфы - исследование Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поисковая система «Яндекс» проанализировала запросы про простудные заболевания и выяснила, когда болеют и какими средствами лечатся жители столицы Башкирии.

Судя по данным за последние три с половиной года, самые сильные волны простудных заболеваний проходят по России дважды в год. Первая обычно бывает в конце сентября — начале октября. Второй всплеск числа «простудных» запросов случается зимой, но от года к году и от региона к региону он происходит в разное время. Зимой 2014-2015 года в Уфе пик пришелся на февраль. Через год из-за вспышки свиного гриппа — на вторую половину января. Прошлой зимой пик интереса к простуде был в конце декабря — начале января. В этом году он, похоже, еще впереди.

В исследовании были изучены запросы со словами «грипп», «орви», «орз», «простуда», «кашель», «насморк», а также с названиями лекарств, которые крупные интернет-аптеки относят к средствам борьбы с простудой, гриппом и их симптомами. С августа 2014 по середину января 2018 года российские пользователи около 108 млн раз спросили «Яндекс» про простуду и около 401 млн — про лекарства.

По сравнению с жителями других больших городов уфимцы задают не очень много «простудных» запросов. По доле таких запросов Уфа находится на 11 месте среди 29 изученных городов. Список возглавляют Волгоград, Саратов, Краснодар и Воронеж, последние места занимают Казань, Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Но следует учитывать, что доля запросов о простуде не связана напрямую с количеством заболевших в том или ином городе. На нее влияют и другие факторы — например, привычка использовать интернет для поиска информации о болезнях.

Главные лекарства от простудных заболеваний в России — это антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол и антисептик мирамистин. В Уфе они тоже популярны, но больше всего в городе спрашивают про антибиотик цефтриаксон.

«Причиной «простуды», как ее любят называть, может быть как вирусная инфекция (например, вирус гриппа), так и бактериальная, — отмечает руководитель отдела медицинской экспертизы «Яндекс.Здоровья» Елена Тарасюк. — Даже если говорить только о так называемой ОРВИ, то и тут не может быть панацеи. Выбор препарата зависит от типа вируса, и определить тип должен доктор. Лечение, которое люди назначают себе сами, ориентируясь на популярность лекарств и советы в интернете, может быть неэффективным и, как следствие, опасным. Банальная «простуда» может обернуться серьезными осложнениями, поэтому лечить ее нужно правильно, под руководством врача».

Небольшая доля запросов содержит слова «в домашних условиях» или «народными средствами». В Уфе на них приходится 2% от всех запросов про болезни и лекарства — больше, чем в любом другом изученном городе. Сразу за Уфой в этом списке идут Киров, Казань и Барнаул. Ниже всего интерес к народным средствам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Воронеже.