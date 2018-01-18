Башкирия в федеральных СМИ: Семак вступился за священника, курай добавят к гармони, нападение на депутата, в списке не значится Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Семак вступился за священника, курай добавят к гармони, нападение на депутата, в списке не значится Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Давно известно, что прогнозы — дело неблагодарное. Это еще раз подтвердила история с помилованием экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Еще вчера СМИ трубили о скором его освобождении, однако, как выяснилось, «экс-сенатора Изместьева не включили в список на помилование».

«Осужденный пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев не был внесен список на помилование, к такому решению Комиссия по вопросам помилования на территории города Москвы пришла единогласно еще в декабре», — сообщила РИА Новости в среду заместитель председателя комиссии Мария Каннабих.

В декабре 2010 года Мосгорсуд приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей, напоминает издание.

«Нет. К сожалению… Про этот список говорил (правозащитник Андрей — ред.) Бабушкин, за этот список говорила (глава МХГ Людмила — ред.) Алексеева... Но никто из наших людей, которые пытались решить этот вопрос, никто не проголосовал положительно, к сожалению. К сожалению, мы не смогли ничем помочь ему», — сказала Каннабих РИА Новости на вопрос о том, был ли включен Изместьев в список о помиловании.

Правозащитник отметила, что о вопросе Изместьева говорят много, но на сегодняшний день его вопрос полностью решен. «Мы встречались с моими коллегами, это было 13 числа, перед Новым годом как раз было. И большинство людей, кто у нас был там, — десять человек — все проголосовали положительно за то, что он будет отбывать наказание, как и планировали», — констатировала Каннабих.

Накануне глава МХГ Людмила Алексеева заявила, что Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января. Однако бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев не был включен в список на помилование.

За судьбой экс-сенатора неотступно следят в «Коммерсанте», который также сообщил, что «Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, который отбывает пожизненный срок по обвинению в организации заказных убийств, взятках и терроризме, не был внесен в список на помилование президентом России».

ТАСС пишет: «Еще 13 декабря 2017 года состоялось заседание комиссии по вопросам помилования, на котором было принято единогласное решение десяти членов комиссии в помиловании отказать». Об этом же сказали на РЕН ТВ.

«Тюремную» тему продолжает «Эхо Москвы»: «Священник РПЦ Глеб Грозовский получил 14 лет лишения свободы за изнасилования детей». Такой приговор вынес суд в Ленинградской области.

«По версии следствия, жертвам Глеба Грозовского было 9 и 10 лет. Судья Приозерского суда Людмила Яшина признала священника виновным в изнасиловании трех девочек… Согласно материалам дела, бывший настоятель храма Иоанна Воина совершил преступления в 2011 и 2013 годах в детских православных лагерях в Ленобласти и в Греции. Уголовное дело возбудили в 2013-м. Священник сбежал из России в Израиль, но в 2014 его задержали. Тогда Грозовский заявил, что стал жертвой заговора тех, кому не нравятся его выступления против ювенальной юстиции и секс-меньшинств».

В защиту бывшего духовника ФК «Зенит» выступили некоторые известные люди, в том числе главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак, сообщила радиостанция. В РПЦ заявили, что не лишат священника сана до тех пор, пока приговор не будет обжалован.

ИА REGNUM опубликовало очередной рейтинг, в этот раз — по темпам роста выдачи кредитных карт. Согласно исследованиям, положительная динамика по выдаче банками кредитных карт наблюдается в восьми регионах ПФО.

«Саратовская область по итогам 2017 года стала лидером среди регионов России по темпам роста выдачи кредитных карт, — сообщает корреспондент REGNUM со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. — Жители Саратовской области в течение 2017 года увеличили число кредитных карт, взятых в банках, на 82,9% по сравнению с 2016 годом. По итогам 2017 года жителям региона выдали 110 299 кредитных карт.

На третьей строчке рейтинга расположилась Башкирия, здесь число выданных кредитных карт за год увеличилось на 70% и составило 179 257 единиц. На 14 строчке — Татария, темп роста составил 57,9%, выдано 168 776 кредитных карт. Отмечается, что темпы выдачи кредитных карт, как и других розничных кредитных продуктов, растут на фоне стабилизации ситуации в экономике.

Тем временем «в столице Башкортостана, Уфе, открылся штаб в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина», информировало Федеральное агентство новостей. Отмечается также, что возглавляют штаб доверенные лица российского лидера — ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, гендиректор ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов, актриса молодежного театра Рушанна Бабич, а также руководитель воздушной гавани Уфы Александр Андреев. Члены штаба будут регулярно собираться, чтобы обсуждать рабочие вопросы, рассматривать обращения граждан, а также обсуждать поступающие от них инициативы. Помещение штаба находится на одной из старейших улиц Уфы, улице Цюрупы, добавили в ФАН.

Газеты «Известия», «Новые Известия», «Комсомольская правда» хором рассказывают о нападении на башкирского депутата.

«В башкирском Нефтекамске около 10 человек напали на депутата районного совета Ильдуса Шамсиярова. Пострадавший госпитализирован с множественными ушибами и сотрясением мозга», — пишут «Известия».

«Скандальный нефтекамский депутат вновь пострадал», — вторят «Новые Известия». «По словам потерпевшего, конфликт произошел из-за того, что работавший на строительстве дороги грузовик повредил арендованный трактор. Предварительно, ущерб оценивался в сто тысяч рублей, но стороны решили не вызывать ГИБДД, а решить вопрос полюбовно. Однако встреча в офисе, по словам Шамсиярова, не задалась. Туда прибыл десяток вооруженных травматическим оружием людей, которые избили депутата и выстрелили в него. Прямиком из офиса на «скорой» его доставили в больницу».

Депутат Ильдус Шамсияров стал известен после того, как на заседании совета депутатов Краснокамского района обозвал его «коррупционным болотом», напомнила газета.

«Комсомольская правда» написала: «В Башкирии «дорожники» подстрелили местного депутата. Известный своим вызывающим поведением мужчина был избит группой бизнесменов», — говорится в публикации.

Башкирский курай станет брендом наравне с тульской гармонью, делится позитивной новостью ТАСС. Об этом на заседании верхней палаты парламента страны рассказала первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, представитель Башкирии Лилия Гумерова.

«25 декабря 2017 года подана первая заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о регистрации башкирского национального инструмента курай. Сегодня в России есть только один зарегистрированный инструмент — тульская гармонь», — сказала сенатор. И вот теперь к нему добавится курай.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам зарегистрировать по два бренда в своих регионах. «Однако, когда мы промониторили все вопросы, которые поступают, поняли, что желание очень большое, но знаний в этой сфере пока маловато. В связи с этим мы предлагаем в марте провести большой семинар, где мы разъясним, как правильно зарегистрировать региональный бренд», — сказала Лилия Гумерова, попросив сенаторов до марта представить потенциальные бренды для регистрации.