Экс-сенатора Игоря Изместьева не включили в список на помилование Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС Экс-сенатора Игоря Изместьева не включили в список на помилование Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Комиссия по вопросам помилования при мэре Москвы отказала в помиловании экс-сенатору Игорю Изместьеву, осужденному пожизненно в декабре 2010 года, сообщает ТАСС.

«Еще 13 декабря 2017 года состоялось заседание комиссии по вопросам помилования, на котором было принято единогласное решение 10 членов комиссии в помиловании отказать», — сказал заместитель председателя комиссии Александр Чистяков.

По его словам, экс-сенатор был внесен в список на помилование с еще тремя осужденными. Ранее Изместьев уже обращался в комиссию, чтобы получить помилование в 2015 году, но ему было отказано в этом праве.

2 февраля 2016 года ему отказал в помиловании президент России Владимир Путин.

«Теперь прошение об освобождении он сможет подать только через 25 лет. Как правило, по таким статьям не реабилитируют», — добавил Александр Чистяков.

Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировались организация ряда убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.

В июле прошлого года глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что попросила Путина о помиловании Изместьева, так как считает его невиновным.