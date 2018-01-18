Где сегодня в Уфе расчистят дворы: коммунальщики назвали адреса Фото: Олег Яровиков Где сегодня в Уфе расчистят дворы: коммунальщики назвали адреса Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жилищные организации башкирской столицы сообщили, где сегодня пройдут работы по комплексной уборке придомовых территорий.

В Октябрьском районе 18 января расчистят дворы от снега по следующим адресам:

проспект Октября, 70, 70/1, 70/2, 72, 126/5, 126/4, 126/3, 126/2, 124/2, 122/3, 126/1, 122/4, 124/3, 136, 136/1, 136/2; ул. Российская, 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2; ул. Р. Зорге, 23, 52, 52/1, 54; ул. Менделеева, 201/1, 201/2; ул. Комсомольская, 131а; ул. 50 лет СССР, 44, 45, 45а; ул. Рязанская, 7, 9, 11; ул. Шафиева, 39, 41, 43, 43/1; ул. Парковая, 10, 16, 18, 18а, 20; ул. Ростовская, 26, ул. Б. Бикбая, 14, 27, 29, 31, 33; ул. М. Рыльского, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 27, 29, 29/1; ул. Академика Королёва, 26, 30/2; ул. Маршала Жукова, 13, 15, 21, 23; ул. Ю. Гагарина, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1.

В Кировском районе аналогичные работы пройдут по адресам:

ул. Генерала Горбатова, 7/4; ул. Батырская, 4; ул. Свердлова, 69; ул. Менделеева,11/1; ул. Окт. революции, 7/1; ул. Рабкоров,14; ул. Авроры, 5/7; ул. С. Перовской, 13а, 13б.

В Калининском районе комплексную уборку дворов планируется провести сегодня по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 85, 87; ул. Т. Янаби, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 65; ул. Машиностроителей, 15, 17; ул. Вострецова, 3, 5; ул. Черниковская, 42, 44; ул. Высоковольтная, 16; ул. Олимпийская, 4; ул. Глинки, 7; ул. Победы, 18; ул. Архитектурная, 24.

В Ленинском районе аналогичные работы состоятся на ул. Ахметова, 316/1; ул. Гафури, 19/1; ул. К. Маркса, 36, 43.

В Орджоникидзевском районе уборка снега во дворах пройдет сегодня по следующим адресам:

ул. Кольцевая, 45, 78, 93, 151; Уфимское шоссе, 25/3; ул. Вологодская, 81; ул. Мира 15; ул. Б. Хмельницкого, 127/1; ул. Блюхера, 6/1, 42; ул. Калинина, 12; проспект Октября, 105/3, 164.

В Демском районе расчистят дворы от снега с применением спецтехники на ул. Мусоргского, 15а, 19а; ул. Левитана, 3, 5, 7, 9, 38; ул. Альшеевская, 12, 14.

В Советском районе уборка снега запланирована по адресам:

проспект Октября, 8/2, 9, 44; ул. Айская, 64/2; ул. Цюрупы, 149, 149/1, 151; ул. Революционная, 97, 99; ул. Бабушкина, 52; ул. 50 лет Октября, 26/1; ул. С. Злобина, 20, 20/1; ул. 50 лет СССР, 8; ул. Н. Дмитриева, 21/2; ул. Заводская,10; ул. Менделеева, 150; ул. С. Агиша,16.