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18 января Четверг

Уфа   °

Синоптики Башкирии сообщили, стоит ли ждать крещенских морозов

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В этом году ночь на Крещение в республике ожидается морозной, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в крещенскую ночь температура воздуха понизится в регионе до минус 20-25 градусов, местами — до минус 27-32 градусов. Днем — минус 13-18 градусов, в отдельных районах до 23 мороза.

В столице Башкирии в ночь на Крещение температура воздуха прогнозируется на уровне 20-22 мороза. На окраинах города — минус 25-27 градусов, днем — от 14 до 16 градусов мороза. Осадков не ожидается.

В ночь на 19 января прошлого года в республике также наблюдалась морозная погода с понижением температуры воздуха до 20-29 градусов мороза. На окраинах Уфы столбики термометров опускались до минус 25-26,6 градуса. В центре башкирской столицы было теплее — до 17,7 градуса мороза.

По данным наблюдений с 1937 года, в Уфе самой холодной была ночь на Крещение в 1942 году, тогда температура воздуха понижалась до минус 41 градуса.

Теги: прогноз погоды, крещенские морозы
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