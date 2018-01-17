Один из вузов Башкирии выступил партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна»
Один из вузов Башкирии выступил партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна» Фото: ИА «Башинформ»
Один из вузов Башкирии выступил партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна» Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна» в регионе выступил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Проректор по организационным вопросам и информатизации Поволжского государственного технологического университета, руководитель Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Александр Волков, посетивший БГПУ, рассказал о создании данного центра в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда».
В прошлом году определили 10 вузов-победителей, которые получили право создавать региональные центры компетенций по всей стране для того, чтобы развивать онлайн-обучение. В Приволжском федеральном округе таким центром является Поволжский государственный технологический университет. Один из первых регионов, с которым начато взаимодействие, — это Башкортостан, а партнером по реализации проекта в регионе стал БГПУ.
При этом педагогический университет развивает собственные платформы онлайн-обучения. В частности, в БГПУ накоплен опыт в сфере инновационного электронного образования. К примеру, летом вуз представил электронную платформу обучения башкирскому языку, которая стала уникальной в регионе.
В настоящее время перед вузом поставлена задача — активно продвигать и развивать онлайн-обучения в республике. С этой целью преподаватели БГПУ смогут пройти курсы по повышению квалификации. Также вуз обеспечит продвижение данного онлайн-проекта в среднем звене профессионального образования — в колледжах и техникумах.
В 2018 году планируется создание и размещение онлайн-курсов на федеральном ресурсе «одного окна», вследствие чего образование республики будет представлено на рынке образовательных услуг России. Всё это способствует популяризации обучения, сообщили в пресс-центре БГПУ.
«Мы с коллегами из Поволжского государственного технологического университета сотрудничаем порядка двух лет и активно развиваем электронное обучение на всех уровнях образования. Еще одна встреча с руководством этого вуза является знаковой, поскольку появляются основания для внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс не только вуза, но и профессионального образования. Опыт, который был накоплен коллегами, интересен и познавателен для нашего профессорско-преподавательского состава. «Одно окно» — это адаптация новых онлайн-технологий, которые реализуют непрерывную парадигму образования — образование через всю жизнь», считает проректор по информационным технологиям БГПУ им. М. Акмуллы Илья Кудинов.