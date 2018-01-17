Один из вузов Башкирии выступил партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна» Фото: ИА «Башинформ» Один из вузов Башкирии выступил партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Партнером по реализации федеральной образовательной платформы по принципу «одного окна» в регионе выступил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Проректор по организационным вопросам и информатизации Поволжского государственного технологического университета, руководитель Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Александр Волков, посетивший БГПУ, рассказал о создании данного центра в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда».

В прошлом году определили 10 вузов-победителей, которые получили право создавать региональные центры компетенций по всей стране для того, чтобы развивать онлайн-обучение. В Приволжском федеральном округе таким центром является Поволжский государственный технологический университет. Один из первых регионов, с которым начато взаимодействие, — это Башкортостан, а партнером по реализации проекта в регионе стал БГПУ.

При этом педагогический университет развивает собственные платформы онлайн-обучения. В частности, в БГПУ накоплен опыт в сфере инновационного электронного образования. К примеру, летом вуз представил электронную платформу обучения башкирскому языку, которая стала уникальной в регионе.

В настоящее время перед вузом поставлена задача — активно продвигать и развивать онлайн-обучения в республике. С этой целью преподаватели БГПУ смогут пройти курсы по повышению квалификации. Также вуз обеспечит продвижение данного онлайн-проекта в среднем звене профессионального образования — в колледжах и техникумах.

В 2018 году планируется создание и размещение онлайн-курсов на федеральном ресурсе «одного окна», вследствие чего образование республики будет представлено на рынке образовательных услуг России. Всё это способствует популяризации обучения, сообщили в пресс-центре БГПУ.

«Мы с коллегами из Поволжского государственного технологического университета сотрудничаем порядка двух лет и активно развиваем электронное обучение на всех уровнях образования. Еще одна встреча с руководством этого вуза является знаковой, поскольку появляются основания для внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс не только вуза, но и профессионального образования. Опыт, который был накоплен коллегами, интересен и познавателен для нашего профессорско-преподавательского состава. «Одно окно» — это адаптация новых онлайн-технологий, которые реализуют непрерывную парадигму образования — образование через всю жизнь», считает проректор по информационным технологиям БГПУ им. М. Акмуллы Илья Кудинов.