Эльвира Ишмуратова организовала в Москве фотопроект «Границ нет!» с известной российской актрисой Любовь Руденко Фото: Евгений Иванов









Эльвира Ишмуратова организовала в Москве фотопроект «Границ нет!» с известной российской актрисой Любовь Руденко Фото: Евгений Иванов

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Эльвира Ишмуратова организовала в Москве первый Международный фотопроект студии «Stikhia» «Границ Нет!». В проекте принимали участие девушки и женщины из Уфы и Москвы. Среди них была советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко.

Проект объединил разные нации и страны — Россия (Башкортостан и Татарстан), Грузия, Белоруссия,Украина, разные формы и размеры одежды, разный возраст и типажи женщин. Для многих участниц это был первый опыт.

«Это была фотосессия без границ. Для моды нет возраста, в студии встретились все, — рассказала Эльвира агентству «Башинформ». — Самой взрослой модели — 72 года, шикарная и многогранная женщина. Пример жизнелюбия и мудрости, сейчас в России пожилых женщин как бы нет, а на самом деле они есть и они очень красивы».

Наряды предоставила дизайнер мирового уровня Наталья Гайдаржи, которая продвигает экомоду — льняную одежду с элементами ручной вышивки.

«Я делала показы региональные, также впервые в Уфе организовывала первые показы plus size и возрастных моделей, продвигаю этно-моду и сейчас реализовалась идея организации модной фотосессии международного формата в Уфе и Москве. Тренд на естественную красоту и национальную моду запущен. В планах — международные проекты с дизайнерами международного формата», — сообщила Эльвира.

Сейчас Эльвира планирует организовать в Уфе первую международную фотовыставку «Нет границ», посвященную девушкам и женщинам

Эльвира Ишмуратова — fashion-модель, победитель международных конкурсов красоты, участница Недели высокой моды в Москве «MoscowFashionWeek», «EstetFashionWeek», участница федеральных ток-шоу, общественный деятель, организатор региональных и федеральных показов, ведущая мастер-классов, руководитель студии «Stikhia» — проекта для девушек и женщин, пропагандирующего естественную красоту.