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18 января Четверг

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Девелоперская компания «Талан-Уфа» приглашает строительные организации к участию в тендере «Генеральный подряд 3 литера» Квартала Энтузиастов

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

Девелоперская компания «Талан-Уфа» приглашает строительные организации к участию в тендере «Генеральный подряд 3 литера» Квартала Энтузиастов Фото: Талан

Девелоперская компания «Талан-Уфа» приглашает строительные организации к участию в тендере «Генеральный подряд 3 литера» Квартала Энтузиастов Фото: Талан

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Если у вашей компании есть опыт в строительстве и профессиональная команда рабочих и инженерно-технического персонала, участвуйте в тендере за право сотрудничать и работать с компанией «Талан» и возводить вместе с нами комфортные дома в Квартале Энтузиастов.

Один из основных принципов, которого мы придерживаемся в своей работе, — это открытость и честность. Наша компания развивается, и мы стремимся найти партнеров, разделяющих наш подход. Именно поэтому мы реализуем для строительных организаций возможность участвовать в тендерах на совершенно равных и единых условиях. Мы будем рады новым партнерам и единомышленникам, кто, как и мы, готов следовать «золотому правилу» — строить, как для себя.

Заявки на участие в тендере принимаются на сайте тендеры.талан.рф. Регистрируйтесь на нашей электронной торговой площадке в личном кабинете и следуйте инструкциям!

Желаем всем успехов и хороших объектов!

Теги: Талан
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