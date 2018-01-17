Современные школьники предпочитают копить деньги, а не тратить - ВЦИОМ Фото: misanec.ru Современные школьники предпочитают копить деньги, а не тратить - ВЦИОМ Фото: misanec.ru

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Современные школьники предпочитают не тратить, а копить. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил у подрастающего поколения в возрасте от 12 до 17 лет, что они знают о деньгах и как ими распоряжаются.

Подавляющее большинство (87 %) получают деньги на карманные расходы (среди 12-14-летних — 84 %, среди 15-17-летних — 90 %). На вопрос, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, 82 % ответили, что хотели бы накопить. Причем 51 % школьников готовы отложить часть, 31 % — всю сумму, и только 18 % считают нужным потратить все деньги по своему усмотрению (вопрос задавался о 5000 рублей).

Более того, у 40 % опрошенных уже есть сбережения. Среди школьников от 12 до 14 лет таких 38 %, от 15 до 17 лет — чуть больше, 43 %.

Школьники активно используют разные финансовые инструменты: почти треть в группе 15-17-летних (32 %) имеют банковскую карту, четверть (24 %) — электронный кошелек и 22 % — мобильное приложение, позволяющее совершать платежи.

При этом среди 15-17-летних каждый пятый считает свою осведомленность в финансово-экономической сфере недостаточной и хотел бы получить более обширные познания, приводит данные исследования ВЦИОМ.