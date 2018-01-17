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18 января Четверг

Уфа   °

В больнице УФСИН по Башкирии начали проводить лапароскопические операции

ОБЩЕСТВО

В больнице УФСИН по Башкирии начали проводить лапароскопические операции

Фото: УФСИН по РБ

В больнице УФСИН по Башкирии начали проводить лапароскопические операции

Фото: УФСИН по РБ

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ЛПУ «Республиканская больница УФСИН по РБ» начали проводить лапароскопические операции. В декабре больница получила эндоскопическую стойку, в январе проведена первая диагностическая операция осужденному с подозрением на онкологическое заболевание.

В ЛПУ лечат осужденных и подследственных. Ежегодно больница принимает порядка 1,5 тысячи пациентов. В 2017 году в хирургическом отделении было выполнено 205 операций. Учреждение сотрудничает с РКБ, Республиканским онкодиспансером, другими больницами Уфы, приглашает для консультирования специалистов медуниверситета.

Теги: УФСИН, лапароскопия
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