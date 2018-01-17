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17 января Среда

Уфа   °

В Уфе в течение трех лет уменьшается число ДТП

ОБЩЕСТВО

В Уфе в течение трех лет уменьшается число ДТП Фото: avto-life.com

В Уфе в течение трех лет уменьшается число ДТП Фото: avto-life.com

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в течение трех последних лет уменьшается количество ДТП, сообщили в городской автоинспекции. В минувшем году в городе зафиксировано 1775 дорожных аварий (на 83 меньше, чем в 2016 году), при которых погибли 47 человек и 2176 получили травмы. Самые распространенный вид ДТП — столкновение: 799 фактов, 14 погибших, 1144 травмированных. 25 человек погибли под колесами автомобилей.

Самые распространенные нарушения правил дорожного движения — проезд стоп-линии и непропуск пешеходов. Более 5,5 тысячи водителей задержаны нетрезвыми, из них 700 уже были лишены прав за «пьяную езду».

«В целом нужно отметить, что люди стали более ответственными в соблюдении правил дорожного движения. В социальных сетях мы постоянно видим, что пользователи выкладывают видео разнообразных опасных ситуаций, таким образом, показывая свое неравнодушие к проблеме», — сказал начальник ОГИБДД УМВД по Уфе Ильнур Садыков.

Теги: гибдд, дтп, пдд
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