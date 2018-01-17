Жителям Башкирии, выезжающим в Европу, рекомендуют привиться против кори Фото: ИА «Башинформ» Жителям Башкирии, выезжающим в Европу, рекомендуют привиться против кори Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителям Башкирии, выезжающим в Европу, рекомендуют привиться против кори. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в 2017 году в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине и Германии, сообщает Роспотребнадзор по РБ.

В связи с этим значительно возрастает вероятность инфицирования не имеющих иммунитета к кори граждан республики во время зарубежных поездок и завоза на территорию Башкортостана.

В республике в результате реализации программы ликвидации кори к 2010 году достигнуты высокие уровни охвата плановой иммунизацией против кори взрослого и детского населения. Показатели заболеваемости держатся на уровне менее одного случая на миллион населения в год. В 2016-2017 годах зарегистрировано по одному случаю кори.

Но, несмотря на это, заболеть может каждый, кто не привит и не болел ранее. Единственным способом защиты является прививка живой противокоревой вакциной. С 2004 года на территории Башкортостана проводится плановая иммунизация взрослого населения до 35 лет. В настоящее время прививки получили более 600 тысяч человек.

Перед туристическими поездками в европейские, а также другие страны рекомендуется двукратная иммунизация без ограничения возраста. Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления полиса медицинского страхования.