Крещенские купания в Башкирии пройдут при 20-градусных морозах Фото: Олег Яровиков Крещенские купания в Башкирии пройдут при 20-градусных морозах Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

19 января после Крестного хода православные верующие жители Башкирии пойдут окунаться в иордани. В Уфе оборудовали три купели, всего по республике подготовили 61.

Сильных крещенских морозов в регионе не ожидается. Но, по прогнозам синоптиков, в ночь с 18 на 19 января, в некоторых районах республики столбики термометров опустятся до -30 градусов, по региону 20-25 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха поднимется до -13, -18 градусов. Осадков в Башкирии не ожидается, ветер будет дуть с юга.