Молодые ученые УГАТУ стали победителями конкурса грантов Президента России Фото: Олег Яровиков Молодые ученые УГАТУ стали победителями конкурса грантов Президента России Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Семь молодых ученых Уфимского государственного авиационного технического университета стали победителями конкурса грантов Президента России. Один из них — доцент кафедры технологии машиностроения Юлдаш Хусаинов. Он стал победителем конкурса 2018 года на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук.

Еще шесть молодых ученых вуза — старшие преподаватели Денис Гусаков, Антон Горбунов, Данис Фаррахов, Ильнар Ямалов, инженеры Ильдус Саяхов и Руслан Каримов вошли в число победителей по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Все они получат стипендии президента по итогам конкурса 2018-2020 годов, сообщает пресс-служба университета.

Уфимский авиационный университет получили наибольшее количество выплат Президента России, которые были адресованы Башкортостану. Из 19 денежных поощрений 10 достались авиационщикам, причем шесть из них вручили аспирантам кафедры электромеханики.

Они участвуют в разработке электрогенераторов силовых установок для нового среднемагистрального самолета МС-21, который разрабатывается в России. Молодые ученые говорят, что финансовая поддержка позволит им еще больше сфокусироваться на своих разработках.

Годом ранее Президент РФ Владимир Путин принимал участие в церемонии вручения премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых в Кремле.

Руководитель страны отметил, что ему приходится принимать участие в разных мероприятиях, но сегодня, слушая выступления молодых лауреатов, он любовался тем, что и как они говорили. «И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал Владимир Путин, поблагодарив ученых за их работу.

Справка. Приказом Минобрнауки России Уфимскому государственному авиационному техническому университету до 2023 года присвоен статус федеральной инновационной площадки. Такой статус вуз получил впервые. УГАТУ — единственное в Башкортостане высшее учебное заведение, включенное в перечень 77 федеральных инновационных площадок. УГАТУ вошел в 20-ку ведущих вузов страны, среди которых Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Цель создания федеральных инновационных площадок: обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования.