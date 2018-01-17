Архитекторы и дизайнеры Башкирии могут принять участие в конкурсе «Культурные ландшафты-2018» Фото: Бежин луг 21 век Архитекторы и дизайнеры Башкирии могут принять участие в конкурсе «Культурные ландшафты-2018» Фото: Бежин луг 21 век

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Экопарк «Бежин луг 21 век» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе архитектуры и дизайна «Культурные ландшафты-2018». В рамках конкурса рассматриваются проекты для наполнения лабиринта «Лес межнационального единства», который войдет в Книгу рекордов России, как самый большой растительный лабиринт — лес площадью 41526,5 кв. метров.

Как рассказали организаторы конкурса, лабиринт-лес выхаживается по правилам органического земледелия. В планировке использованы принципы сенсорики и природотерапии. В дальнейшем гостей парка будут знакомить с устройством садово-парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии.

Лабиринт формируется по четырем сторонам света и стихиям. Предполагается, что в садах будут размещены пруды с золотыми рыбками, водными растениями, ирисами и плодовыми кустарниками, сенсорными дорожками, камнями, лечебным курганом. Здесь гости смогут покормить птиц, посидеть у костра, приготовить чай из трав аптекарского огорода на огненной чаше и напечь блинов в печи.

Цели конкурса: развитие творческих способностей у подростков и самореализация студентов профильных профессий; поддержание и развитие инновационного направления архитектурного ландшафтного дизайна в русском стиле с использованием современных технологий; возрождение национальных традиций усадебного ландшафта, формирование стилевого направления «русский сад, парк», малые архитектурные формы и новейшие информационные технологии; воссоздание природных ландшафтов в русском стиле; создание архитектурно-художественной и ландшафтной организации проектных территорий в стиле русской усадьбы с использованием стилистических элементов архитектуры и дизайна 21 века.

Сроки проведения конкурса: с 15 января по 15 марта — прием заявок; с 20 марта по 20 апреля — работа над дизайн-проектами; с 1 мая по 25 мая — выставка и размещение объектов в лабиринте; с 1 июня по 11 августа — выставка и работа жюри из независимых посетителей.

Лучшие проекты будут реализованы в парке и размещены в лабиринте, а также опубликованы в каталоге лабиринта.

Проекты, занявшие первое место в каждой номинации, будут запущены в тираж с денежными вознаграждениями авторов. Финалисты награждаются памятными дипломами.

Подать заявку и запросить дополнительную информацию можно по почте: konkurs@Green-Capital.ru.

Телефон для справок: +7 (906) 791-43-50.

Более подробная информация о конкурсе — на официальном сайте экопарка.