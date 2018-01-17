МЧС по Башкирии предупреждает о сильной изморози и гололеде
МЧС по Башкирии предупреждает о сильной изморози и гололеде Фото: ИА «Башинформ»
МЧС по Башкирии предупреждает о сильной изморози и гололеде Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
МЧС по Башкортостану предупредило о прогнозируемых сегодня местами по республике сильных гололедно-изморозевых отложениях.
Согласно прогнозу, 17 января на территории Башкирии будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой снег, гололед, сильная изморозь, туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем — от 7 до 12 градусов мороза.
На автодорогах местами туман с видимостью 500-1000 метров.