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17 января Среда

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Авиаперевозчикам, допускающим задержки, с марта ограничат выполнение чартерных рейсов

ОБЩЕСТВО

Авиаперевозчикам, допускающим задержки, с марта ограничат выполнение чартерных рейсов Фото: автор

Авиаперевозчикам, допускающим задержки, с марта ограничат выполнение чартерных рейсов Фото: автор

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Министерство транспорта РФ обещает ограничить выполнение чартерных рейсов авиаперевозчиками, допускающими длительные задержки вылетов. Об этом сообщают «Известия».

Такие условия содержатся в новом регламенте выполнения полетов, который подготовлен в министерстве.

«Документ находится на согласовании в Минэкономразвития, ожидаем вступления его в силу в конце февраля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, с 29 октября 2017 года уже действует запрет на международные полеты авиакомпаниям, допускающим массовые задержки чартерных рейсов.

Теги: авиаперевозки
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