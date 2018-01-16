В Башкирии пересчитают диких животных по следам Фото: сайт Минэкологии РБ В Башкирии пересчитают диких животных по следам Фото: сайт Минэкологии РБ

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии начался сезон зимнего маршрутного учета животных и птиц. Как сообщили в Минэкологии региона, учет проведут на общедоступных охотничьих угодьях, особо охраняемых природных территориях по следам.

«Перепись» завершат до конца февраля. Результаты государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания станут известны в начале апреля. Полученные данные послужат основанием для определения количества животных и квот для охоты.

В настоящее время в республике наблюдается стабильный рост численности таких животных, как лось, косуля, рысь, заяц русак, корсак, медведь.