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В Башкирии пересчитают диких животных по следам

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пересчитают диких животных по следам Фото: сайт Минэкологии РБ

В Башкирии пересчитают диких животных по следам Фото: сайт Минэкологии РБ

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии начался сезон зимнего маршрутного учета животных и птиц. Как сообщили в Минэкологии региона, учет проведут на общедоступных охотничьих угодьях, особо охраняемых природных территориях по следам.

«Перепись» завершат до конца февраля. Результаты государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания станут известны в начале апреля. Полученные данные послужат основанием для определения количества животных и квот для охоты.

В настоящее время в республике наблюдается стабильный рост численности таких животных, как лось, косуля, рысь, заяц русак, корсак, медведь.

Теги: дикие животные
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