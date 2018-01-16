В России подешевели жизненно важные лекарства Фото: Карина Камаева В России подешевели жизненно важные лекарства Фото: Карина Камаева

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет, сообщают «Известия».

По информации издания, больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%. Далее следуют лекарства из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. В этой категории снижение составило 1,9%. Медикаменты дороже 500 рублей подешевели на 1%, сообщили в Росздравнадзоре. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6%, 1,3% и 0,9% соответственно. В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5%.

В Министерстве здравоохранения России считают, что лекарства из перечня ЖНВЛП дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию.

«Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Список препаратов ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены.