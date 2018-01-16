Игоря Изместьева включили в список на помилование Фото: rusreality.com Игоря Изместьева включили в список на помилование Фото: rusreality.com

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, осужденный к пожизненному заключению, включен в список на помилование, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на правозащитницу Людмилу Алексееву. По ее словам, «список будет подписан в конце января».

В июле, когда Владимир Путин приехал поздравить Людмилу Алексееву с 90-летием, она обратилась к нему с соответствующей просьбой и рассказала об этом прессе. В августе осужденный, отбывающий наказание в тюрьме «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края, написал прошение о помиловании, в сентябре правозащитница направила его в Кремль.

Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Он обвинялся в организации ряда убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыве автомобиля в Уфе. При рассмотрении апелляции в 2011 году Изместьев говорил, что не имел мотивов для инкриминируемых ему преступлений и совершал их в интересах сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова.

Федеральная прокуратура Швейцарии в 2011-12 годах расследовала уголовное дело по подозрению Изместьева в отмывании доходов, его счета были арестованы. В 2015 году активы осужденного возвратили в Россию, потерпевшим выплатили компенсации.

Вчера, 15 января, суд приговорил к пяти годам лишения свободы одного из адвокатов Изместьева — Сергея Леонова. Он признан виновным в мошенничестве на $1,5 млн. Адвокат и его коллега Виктор Федорченко взяли средства у матери осужденного, пообещав пересмотр пожизненного заключения. Расследование дела в отношении второго адвоката еще не закончено. Еще один защитник Изместьева — Сергей Антонов, сбежал за границу после возбуждения уголовного дела. Он также обещал изменить назначенное наказание и взял у Тамары Изместьевой 700 тысяч долларов (итого за услуги данных адвокатов мать Изместьева заплатила более 123 млн рублей по нынешнему курсу доллара).