В Башкирии на месте катастрофы французского самолета установят памятную стелу Фото: РГО по РБ







В Башкирии на месте катастрофы французского самолета установят памятную стелу Фото: РГО по РБ

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На месте катастрофы французского самолета, произошедшей 12 сентября 1931 года в Краснокамском районе Башкортостана, установят памятную стелу.

86 лет назад самолет «Dewoitine D.33» совершал беспосадочный перелет по маршруту «Париж-Москва-Токио». Из-за сложных метеоусловий и технических неполадок самолет упал рядом с устьем реки Танып, недалеко от деревни Старый Буртюк на территории нынешнего Краснокамского района. На борту были французские летчики-спортсмены Марсель Доре, Жозеф Ле Бри и Рене Мисмон. В прошлом году поисковая экспедиция, организованная Региональным отделением Русского географического общества, обнаружила точное место катастрофы и некоторые фрагменты двигателя самолета, аккумуляторной батареи, детали с надписями на французском языке

В память об отважных летчиках, ставших национальными героями Франции, на месте падения самолета планируется установить стелу. РГО в РБ объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект с призовым фондом 30 тысяч рублей. Стела должна символизировать дружбу народов России и Франции, служить дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и стать еще одним привлекательным туристическим объектом в республике.

К участию в конкурсе приглашаются: профессиональные архитекторы и проектировщики; преподаватели, студенты профильных факультетов. Рекомендуемые материалы — бетон, черный мрамор, гранит, природный камень, металлические конструкции. Высота — 3-4 метра от уровня бетонной площадки.

Время проведения конкурса с 15 января по 15 февраля 2018 года. Победителя выберут 28 февраля, он будет приглашен на открытие памятного знака.

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