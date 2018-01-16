В Башкирии будет организовано 37 временных избирательных участков Фото: Андрей Старостин В Башкирии будет организовано 37 временных избирательных участков Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии на выборах Президента России будет организовано 37 участков в местах временного пребывания граждан. Решение об этом было принято на заседании регионального Центризбиркома.

Временные участки будут открыты в больницах, санаториях, родильных домах, следственных изоляторах в Уфе, Стерлитамаке и Дюртюлинском районе.

Россияне, оказавшиеся в дороге в день выборов Президента РФ 18 марта, смогут проголосовать на избирательных участках, образованных на железнодорожных вокзалах, а также в 25 аэропортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК России Николая Булаева.

Общее количество избирательных участков в местах временного пребывания избирателей сейчас составляет 2326, цифра может меняться лишь незначительно.

Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей возможно не позднее 16 января, но в исключительных случаях они могут быть созданы не позже 14 марта. Речь идет об избирательных участках в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Выборы Президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.