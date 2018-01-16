Конфискация: как в Башкирии сто рублей перестали быть деньгами Фото: Из открытых источников / Книжная палата РБ

Конфискация: как в Башкирии сто рублей перестали быть деньгами Фото: Из открытых источников / Книжная палата РБ

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Сто рублей — не деньги. Для чего проводили последнюю советскую денежную реформу и как она проходила в Башкирии. Об этом рассказала газета «Советская Башкирия» в январе 1991 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«22 января принят Указ Президента СССР «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан», — информировало издание 24 января. Как поясняет газета, указ принят «в интересах подавляющего большинства населения страны, усиления борьбы со спекуляцией, коррупцией, контрабандой, изготовлением фальшивых денег, нетрудовыми доходами и в целях нормализации денежного обращения и потребительского рынка».

Для обмена денег на предприятиях и учреждениях было поручено создать специальные комиссии из представителей руководства, бухгалтерии, профсоюзов, советов трудовых коллективов в составе не менее пяти человек.

В издании особо отмечается, что «обмен денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей на денежные знаки другого достоинства производится предприятиями и организациями по решению упомянутой комиссии только работникам, состоящим в штате предприятия, в течение трех дней, с 23 по 25 января 1991 года, в пределах среднемесячного заработка за последний год работы». При этом размер обмена не мог превышать 1000 рублей на одного работающего.

Пенсионерам деньги меняли в Сбербанке или на почте. Обмен производился в пределах 200 рублей или же в размере месячной пенсии.

Тем, кто хотел обменять деньги сверх установленных пределов, газета рекомендовала обратиться в спецкомиссии, которые разбирались в законности доходов гражданина и на основе этого принимали решение об обмене. «Комиссии работают круглосуточно», — резюмировало издание.

Справка. 22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о прекращении приема к платежу денег достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи вкладов. Эту новость сообщили вечером в программе «Время», когда все банки и магазины уже не работали. Последняя советская денежная реформа, получившая название «павловской» в честь ее создателя, министра финансов Валентина Павлова, была конфискационной. Она призвана была избавить от «лишних» наличных денег и решить проблему дефицита товаров. Причем менее чем за две недели до этого Павлов опроверг слухи о грядущей реформе. Граждане могли обменять купюры только в течение трех суток, поэтому выстроились огромные очереди. В результате было изъято из обращения 14 млрд рублей наличных. В апреле цены на продукты, транспорт и ЖКУ повысились в 2-4 раза. А к концу 1991 года экономика страны оказалась в катастрофическом положении. По мнению экспертов, эта реформа полностью подорвала доверие граждан к руководству страны и во многом повлияла на дальнейшие события.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.