Календарь каникул: когда будут отдыхать школьники Башкирии в следующий раз? Фото: Depositphotos.com Календарь каникул: когда будут отдыхать школьники Башкирии в следующий раз? Фото: Depositphotos.com

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учеба после зимних каникул только началась, а многие школьники снова мечтают об отдыхе. Агентство «Башинформ» выяснило, когда еще предстоит отдохнуть учащимся школ республики.

К примеру, первоклассникам, окончательно не адаптировавшимся к школьной жизни, учителя дадут дополнительную неделю отдыха в середине третьей четверти. Каждое общеобразовательное учреждение само определяет эту дату, но, предположительно, это период с 19 по 25 февраля.

Всем остальным школьникам в феврале также предстоит отдохнуть 23, 24 и 25 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Весенние каникулы рекомендованы с 26 марта по 2 апреля.

В марте помимо каникул будут еще и праздники. Это четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня. В апреле праздничные дни — с 29 апреля по 2 мая (праздник весны и труда), 9 мая — день Победы.

Самые долгие летние каникулы традиционно начнутся 1 июня. Правда, ученики, 9 и 11 классов смогут отдохнуть только после сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Рекомендации по каникулам разработаны Министерством образования РБ, каждая школа республики может вносить в это расписание свои коррективы в соответствии с учебным планом, уточнили в пресс-службе ведомства.