Парламентарии Башкирии оценят последствия вспышки ящура Фото: Олег Яровиков Парламентарии Башкирии оценят последствия вспышки ящура Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Первое в новом году пленарное заседание республиканского парламента депутаты намерены начать с заслушивания и обсуждения информации руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Башкортостану о деятельности Управления в 2017 году.

«Мы продолжаем начатую в прошлом году практику заслушивания руководителей федеральных органов исполнительной власти на территории региона, — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Разговор ожидается серьезный, и связано это в первую очередь с событиями в Туймазинском и Буздякском районах осенью прошлого года. Речь идет о вспышке ящура, которая наверняка у многих еще свежа в памяти. Мы держим на контроле данную тему. У депутатов сохраняется по ней немало вопросов, связанных как с мерами воздействия на виновных, так и с профилактической работой, нацеленной на предотвращение подобных бедствий».

Константин Толкачев подчеркнул, что помимо прямого многомиллионного ущерба, нанесенного вспышкой ящура, за ней кроется еще и косвенный ущерб, который может оказаться многократно больше.

«Это в первую очередь удар по имиджу республики, ее сельхозпроизводителям. Недопустимо, чтобы подобное повторилось. Башкортостан традиционно является одним из передовиков аграрной отрасли страны, и такую репутацию необходимо отстаивать. Этим объясняется повышенный интерес Государственного Собрания к теме сельского хозяйства. Во время предыдущей сессии мы приняли законы, нацеленные на развитие аграрной отрасли в целом и пчеловодства в частности. Однако остаются вопросы, которые еще только ждут своего решения. Они исходят как от самих парламентариев, так и от населения республики, проживающего в сельской местности. И работать по ним необходимо совместными усилиями. Об этом тоже пойдет речь во время предстоящей встречи», — отметил спикер регионального парламента.