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17 января Среда

Уфа   °

В Башкирии пройдет первый в республике Digital-курултай

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Первый в истории Башкортостана Digital-курултай пройдет на горнолыжном курорте Банное 26-27 января.

На конференции выступят лучшие российские спикеры в digital, SMM и новых медиа. Гостей ждут интересные лекции и мастер-классы, горнолыжный МегаКубок «Легенда Урала» и вечеринки.

Среди спикеров мероприятия — бизнесмен и писатель Олег Бармин («Agenda Media», Москва), основатель «Hello Blogger» Таня Иванова (Санкт-Петербург), топ-блогер Соня Гудим (Челябинск), уфимцы Шамиль Валеев, Дмитрий Эйгенсон, популярный англоязычный блогер России Сергей Баклыков.

Специальные гости — писатель Игорь Савельев, экстремальный фотограф Олег Чегодаев, главный редактор Likes.ru Елена Гизатуллина.

Теги: семинары, журналистика
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