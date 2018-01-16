В Башкирии пройдет первый в республике Digital-курултай
УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Первый в истории Башкортостана Digital-курултай пройдет на горнолыжном курорте Банное 26-27 января.
На конференции выступят лучшие российские спикеры в digital, SMM и новых медиа. Гостей ждут интересные лекции и мастер-классы, горнолыжный МегаКубок «Легенда Урала» и вечеринки.
Среди спикеров мероприятия — бизнесмен и писатель Олег Бармин («Agenda Media», Москва), основатель «Hello Blogger» Таня Иванова (Санкт-Петербург), топ-блогер Соня Гудим (Челябинск), уфимцы Шамиль Валеев, Дмитрий Эйгенсон, популярный англоязычный блогер России Сергей Баклыков.
Специальные гости — писатель Игорь Савельев, экстремальный фотограф Олег Чегодаев, главный редактор Likes.ru Елена Гизатуллина.