В Уфе опубликован график уборки снега во дворах на 17 января
В Уфе опубликован график уборки снега во дворах на 17 января Фото: Олег Яровиков
В Уфе опубликован график уборки снега во дворах на 17 января Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Жилищные организации Уфы представили график комплексной уборки придомовых территорий на 17 января. Она подразумевает расчистку кровли, самовольно установленных козырьков над балконами, подъездных козырьков, пешеходных дорожек, парковочных карманов и проездов.
Сегодня комплексная уборка дворов будет проведена по следующим адресам.
Октябрьский район:
пр. Октября, 64/1, 66, 68, 114/2, 114/1, 122, 122/1, 122/2, 124, 126, 126/6, 144, 144/1, 144/2; ул. Российская, 43/1, 43/2, 41/1, 41/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6; ул. Р. Зорге, 21, 45, 47/1, 49/1, 47/2, 45/1; ул. Менделеева, 199, 201; ул. Комсомольская, 125/1, 137/1, 137/2; ул. 50 лет СССР, 29, 31, 33, 37, 42, 42/1, 43/1, 43/2; ул. Рязанская, 1/1; ул. Орловская, 22; ул. Шафиева, 46/1; ул. Б. Бикбая, 23/1, 23/2, 25, 25/1; ул. М. Рыльского, 13, 17, 19, 21, 21/1; ул. Академика Королёва, 10/7, 18, 22; ул. Маршала Жукова, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д; ул. Ю. Гагарина, 16/1, 18, 22, 35, 37; ул. Н. Ковшовой, 3, 5, 7, 9.
Кировский район:
Дуванский бульвар, 27; ул. Ст. Кувыкина, 6, 18/1,18/2,18/3; ул. Театральная, 5,5/1; ул. Менделеева, 11; ул. Окт. революции, 9; ул. Мубарякова, 2/1; ул. С. Перовской, 13.
Калининский район:
ул. Интернациональная, 193, 193/1; ул. Первомайская, 31, 33, 76, 78; ул. 40 лет Октября, 12, 12а; ул. Кольцевая, 170/1, 170/2; ул. Высоковольтная, 14; ул. Олимпийская, 3; ул. Ферина, 12, 14; ул. Транспортная, 34/3, 34/4.
Ленинский район:
ул. Ахметова, 318/1; ул. Гафури, 19; ул. К. Маркса, 32, 41.
Орджоникидзевский район:
ул. Кольцевая, 76, 97, 149, 149а; Уфимское шоссе, 25/2; ул. Коммунаров, 59/1; ул. Нежинская, 7; ул. Кремлевская, 57/2, 57/3; ул. Блюхера, 4, 40; ул. Калинина, 2; ул. Космонавтов, 13; проспект Октября, 105/2, 166/1.
Демский район:
ул. Мусоргского, 17, 19б; ул. Правды, 21, 23; ул. М. Джалиля, 74; ул. Грозненская, 67/4, 67/5.
Советский район:
проспект Октября, 5а, 7,8/1, 40/1; Айская, 64/1; Достоевского, 99,101; 50 лет Октября, 26; Обская, 16/1; Р. Зорге, 32/3; Заводская,8; Х. Давлетшиной,13, 13/1; Менделеева, 171/3, 173.