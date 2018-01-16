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Рустэм Хамитов поддержал идею создания в Уфе площадок для выгула собак

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поддержал идею создания в Уфе площадок для выгула собак Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов поддержал идею создания в Уфе площадок для выгула собак Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе встречи с победителями конкурса «Человек года» Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поддержал идею создания в Уфе площадок для выгула собак, которую озвучила руководитель Клуба юных собаководов Ольга Сорокина.

Ольга Сорокина стала лауреатом конкурса в номинации «За бескорыстное служение делу». Она рассказала, что в клубе помогают детям с ограниченными возможностями здоровья получить различные умения и навыки с помощью уникальной методики – канистерапии (лечение с помощью специально обученных собак).

Вместе с тем, по её словам, в Уфе остро не хватает площадок для выгула собак.

– По площадкам для выгула собак, безусловно, нужно работать. Потому что сегодня это антицивилизованный вариант, который надо оставлять в прошлом. Нужно наводить порядок в этой части, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Теги: глава рб, собаки
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