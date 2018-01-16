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16 января Вторник

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Мы будем настаивать на сортировке и переработке мусора – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Мы будем настаивать на сортировке и переработке мусора – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Мы будем настаивать на сортировке и переработке мусора – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Оптимальным вариантом решения проблемы твёрдых бытовых отходов (ТБО) в республике является их сортировка и последующая переработка. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил на встрече с победителями конкурса «Человек года».

Одним из лауреатов конкурса в номинации «Эколог года» стал генеральный директор завода пластмассовых изделий «Альтернатива» (г. Октябрьский) Раиль Фахретдинов. В настоящее время на предприятии реализуется проект по сбору и переработке полимерных отходов. По словам руководителя, завод готов перерабатывать весь вторичный пластик, образующийся на территории региона. При этом важно организовать раздельный сбор мусора.

– Раздельный сбор мусора – это прежде всего характеристика экологической культуры нашего общества. Мы понимаем, что до передовых позиций в этой части нам пока далековато, – сказал Рустэм Хамитов. – Пока тяжело всё это идёт. От отчаяния уже предлагаются варианты сжигания мусора после определённой сортировки. Для нас эта тема неактуальна. Мы будем настаивать на том, чтобы сортировать мусор и соответствующим образом его перерабатывать.

Теги: глава РБ, ТБО, экология
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