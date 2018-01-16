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16 января Вторник

Уфа   °

В Уфе на Демской дороге снимут ограничение скорости

ОБЩЕСТВО

В Уфе на Демской дороге снимут ограничение скорости Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе на Демской дороге снимут ограничение скорости Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Трассу Уфа — Дема и проспект Дружбы народов в микрорайоне Затон отремонтировали по программе комплексного развития городских агломераций и приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В частности, обновлено покрытие, расширены проезжие части, установлены остановочные павильоны и барьерные ограждения. Сейчас рабочие монтируют дополнительное искусственное освещение.

Ранее на Демской дороге было введено ограничение скорости до 40 км/ч. После проверки в ГИБДД Башкирии приняли решение снять соответствующие знаки. Однако на участках трассы, где ремонт еще не закончили, ограничение останется.

Теги: Демская дорога, ограничение скорости
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