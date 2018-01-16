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16 января Вторник

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В Башкирии юные туристы провели зимние каникулы на озере Кандры-куль

ОБЩЕСТВО

В Башкирии юные туристы провели зимние каникулы на озере Кандры-куль

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии юные туристы провели зимние каникулы на озере Кандры-куль

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Живописный в любое время года берег озера Кандры-куль приветливо встречает юных туристов Башкортостана. Около 100 школьников города Туймазы и Туймазинского района новогодние каникулы провели в круглогодичном лагере «Кандрыкуль». Каждый день у ребят был расписан — походы, игры на свежем воздухе, квесты, изучение основ туристических навыков, вечерние посиделки.

Затем туймазинских подростков в лагере сменили школьники из Уфы. Учеников 5-6 классов столичных школ также ждала насыщенная туристическая программа, возможность исследовать озеро Кандры-куль, получить новые навыки и полноценное живое общение, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: детский отдых, озеро Кандры-куль, новогодние каникулы
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