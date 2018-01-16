Башкирия вошла в Топ-10 популярных направлений летнего отдыха в России Фото: Лейла Аралбаева Башкирия вошла в Топ-10 популярных направлений летнего отдыха в России Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкирия вошла в Топ-10 самых популярных направлений летнего отдыха в России. Самые популярные места для отдыха летом 2018 года определил российский сервис аренды жилья для отпуска Tvil.ru.

По результатам анализа броней отелей и домов на 15 января этого года составлен рейтинг для проживания с 1 июня по 31 августа. Лидерами в этом списке стали курорты Калининградской области, озера Байкал и Кавказских Минеральных Вод.

По данным сервиса, в Башкирии туристы бронируют летний отдых на озере Банное (Яктыкуль) в среднем на семь ночей и платят за проживание 3,2 тысяч рублей в сутки.

По популярности башкирское озеро Банное занимает шестое место в ТОП-10 самых популярных направлений для отдыха в России летом.

Топ-10:

1. Кисловодск (Ставропольский край) — 2,5 тысячи рублей/ 7 ночей

2. Пятигорск (Ставропольский край) — две тысячи рублей/ 14 ночей

3. Зеленоградск (Калининградская область) — 2,9 тысячи рублей/ 8 ночей

4. Листвянка (Иркутская область) — три тысячи рублей/8 ночей

5. Ессентуки (Ставропольский край) — 1,6 тысячи рублей/ 14 ночей

6. Банное (Республика Башкортостан) — 3,2 тысячи рублей/ 7 ночей

7. Байкальск (Иркутская область) — 4,3 тысячи рублей/ 8 ночей

8. Осташков (Тверская область) — 4,8 тысячи рублей/ 10 ночей

9. Лахденпохья (Республика Карелия) — 4,5 тысячи рублей/ 8 ночей

10. Таганрог (Ростовская область) — 2,2 тысячи рублей/ 12 ночей.