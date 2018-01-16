Башкиры Челябинской области организовали детский этноконкурс «Уральский батыр» Фото: газета «Уралым»





Башкиры Челябинской области организовали детский этноконкурс «Уральский батыр» Фото: газета «Уралым»

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Челябинске прошел первый отборочный тур детского этноконкурса «Уральский батыр», организованного обладателем президентского гранта — башкирской национальной детской студией «Афарин». Около 30 юных представителей южноуральских башкир со всей Челябинской области — Чебаркульского, Аргаяшского, Пластовского и Кунашакского районов, Челябинска и Златоуста — продемонстрировали свои творческие и физические способности.

Праздник начался с ярких выступлений коллективов национальной детской студии «Афарин» и ансамбля народного танца «Айгуль», которые продолжали радовать зрителей в течение всего конкурса. Затем слово предоставили почетным гостям и партнерам проекта. Конкурсантов приветствовали представители общественного движения «Соцгород», а также члены жюри: представитель Республики Башкортостан в Уральском Федеральном округе Амур Хабибуллин, председатель областного Курултая башкир Морис Юсупов, член Общественной палаты Челябинской области Наиль Шайдулин, генеральный директор Республиканского центра народного творчества Республики Башкортостан Артур Алибаков. Со словами благодарности выступила автор проекта, директор детской национальной студии «Афарин» Майтап Валитова.

Главным судьей состязаний по физподготовке стал заслуженный тренер России Морис Юсупов. Спортивный этап состоял из трех заданий: отжиманий, прыжков в длину с места и подтягиваний. Судейство проходило по таблице норм ГТО. Все ребята показали, что они в отличной физической форме и готовы к любым испытаниям.

Отборочный тур продолжился творческим конкурсом визиток. Участники продемонстрировали свои вокальные, танцевальные, музыкальные таланты, а также за три минуты постарались рассказать о себе и своем хобби.

Конкурс оценивался по нескольким критериям: яркость и оригинальность выступления, мастерство исполнения, культура публичного выступления, наличие национальных особенностей.

Все участники за свои старания и таланты получили в награду дипломы участников, игрушки от партнеров проекта. По итогам отборочного тура будут выбраны победители, набравшие максимальное количество баллов, которые продолжат участие в конкурсе.

В следующем туре участников ожидают катание на лошадях, стрельба из лука, экскурсия на военный полигон, мастер-классы, сообщили в редакции газеты «Уралым», издаваемой Курултаем башкир Челябинской области.