Башкирия в федеральных СМИ: Изместьев сдал адвокатов, брешь в охране, мост треснул и как проверить подлинность 2000 рублей Фото: ГТРК Башкортостан Башкирия в федеральных СМИ: Изместьев сдал адвокатов, брешь в охране, мост треснул и как проверить подлинность 2000 рублей Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев сдал всю защиту. Один адвокат осужден, другой ждет приговора, а третий сбежал за границу, рассказывает газета «Коммерсантъ».

Игорь Изместьев и еще 12 фигурантов так называемой «кингисеппской группировки» обвинялись в терроризме, бандитизме, организации убийства и покушении на убийство и организации дачи взятки. В декабре 2010 года Изместьева приговорили к пожизненному заключению, а также штрафу на 4,5 млн руб. Остальные подсудимые получили от 4 до 23 лет лишения свободы, напоминает издание.

Первым под следствие попал адвокат Изместьева Сергей Антонов, который, по версии следствия, похитил у матери экс-сенатора $700 тыс., пообещав смягчение ему приговора. После того, как он уехал за границу и был объявлен в международный розыск, защитниками осужденного стали Виктор Федорченко и Сергей Леонов. По заявлению Изместьевых эти адвокаты стали фигурантами расследования о мошенничестве и были арестованы.

«Пресненский райсуд Москвы назначил пять лет заключения Сергею Леонову — бывшему адвокату экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Защитник признан виновным в хищении $1,5 млн у матери экс-сенатора Тамары Изместьевой, которой обещал продвижение надзорной жалобы на приговор сыну в Верховном суде и смягчение ему пожизненного срока. Уголовное дело другого адвоката Изместьева, Виктора Федорченко, продолжает слушаться в суде», — говорится в публикации.

«Эхо Москвы» оповещает, что «Правительство Башкирии отказало штабу Навального в Уфе в согласовании акции за бойкот выборов президента. Уфимский штаб Навального уведомлял, что собирается провести 28 января шествие по проспекту Октября и митинг у Дворца спорта».

Как рассказала «Эху» координатор штаба Лилия Чанышева, «в правительстве отказ объяснили тем, что по маршруту демонстрации расположены школа и больница, а площадь у Дворца спорта в этот день будет занята».

Тем не менее координатор штаба Навального в Уфе заявила, что «все равно намерена проводить акцию, так как правительство не ответило на уведомление в положенный трехдневный срок, а прислало отказ на четвертый день».

Тем временем учеников закрытой на ремонт школы №44 в Уфе распределили по учебным заведениям. Как узнали «Известия», «более тысячи учеников закрытой на ремонт школы распределены по другим учебным заведениям в Уфе в Республике Башкортостан… Повара и работники кухни также распределены по трем учебным заведениям». Хочется надеяться, ненадолго, ведь ремонтные работы в школе №44 уже начались.

Но, как выяснилось, в школе главное не комфорт, а охрана. «Происшествие в пермской школе показало бреши в охране образовательных учреждений», — прокомментировал РИА Новости председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

В понедельник утром в пермской школе произошла драка, в ход пошли ножи. Дерущихся попытались разнять преподаватель и другие школьники, сообщает агентство. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.

«Случившееся показало бреши, которые существуют в охране образовательных учреждений. Дети в школе должны находиться в абсолютной безопасности. В связи с этим необходимо тщательно расследовать происшествие, определить его причины, мотивы преступников, их действия, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в дальнейшем», — сказал Толкачев.

В «Коммерсанте» узнали, что «Власти пытаются повысить доверие граждан к новым банкнотам номиналом 200 рублей и 2000 рублей». В массовый оборот деньги вошли в декабре 2017-го. Вскоре почти в каждом регионе можно было наткнуться на новые банкноты. Но несмотря на телесюжеты и публикации в СМИ многие граждане вообще не знали, что российские деньги могут иметь такой непривычный дизайн. Из-за этого возникло много проблем.

«Дело дошло до абсурда — финансовые учреждения регионов и республик вынуждены настаивать на том, чтобы купюры принимали. Так поступили, к примеру, в Башкирии, где местный Нацбанк вынужден был напомнить, что новые деньги обязательны к приему», — рассказывает издание.

Нередко россияне сомневаются подлинности этих купюр. По мнению издания, решить эту проблему призвано специальное приложение для мобильных устройств от Гознака под названием «Банкноты 2017». Удивительно, но на интернет-площадках за 2500 рублей можно приобрести новенькую купюру в 2000 рублей.

Газета «Комсомольская правда» сообщила, что «в Уфе треснул мост над Белой», и выложила фото этого инцидента.

«Сегодня, 15 января, в соцсетях появились фотографии, на которых отчетливо можно заметить трещину на старом мосту через реку Белая.

— Печальное известие для живущих за аэропортовским мостом через реку Белая. Дорожное покрытие моста треснуло на всю ширину полотна и похоже, что проезд через него закрыт окончательно, — написал в Facebook Айрат Гарифуллин.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что это всего лишь «страшилка»: якобы если была трещина такого размера, в городской мэрии наверняка прокомментировали бы данную ситуацию. Однако снимок сомнений не вызывает: судя по всему, на мосту действительно образовалась брешь весьма солидного размера», — уверяет газета.