В ближайшие два дня в Башкирии ожидается сильный гололед Фото: Олег Яровиков В ближайшие два дня в Башкирии ожидается сильный гололед Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

16-17 января местами по Башкортостану ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Башгидрометцентр.

В ведомстве рекомендуют соблюдать основные меры безопасности при гололеде:

— подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

— смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

— будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;

— старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

— наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

— руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

— пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Переменчивая погода в зимний период — не самое благоприятное время и для автолюбителей. Дорожно-транспортные происшествия в это время года случаются чаще, чем обычно. Из-за снегопада или гололедицы возникает опасность потери управляемости автомобиля, съезда в кювет, заноса и даже опрокидывания. Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости.

Самое важное в такой ситуации — это научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления, рекомендуют в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.