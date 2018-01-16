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16 января Вторник

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Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

ОБЩЕСТВО

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, сегодня в республике пройдет местами небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем — 5-10 градусов мороза.

17 января синоптики прогнозируют временами небольшой снег. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью — 9-14 градусов мороза, при прояснениях до минус 20. Днем — 5-10 градусов мороза, местами до минус 15.

18 января временами ожидается небольшой снег. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью — минус 13-18 градусов, при прояснениях — до 25 мороза. Днем — минус 9-14, местами до 19 градусов мороза.

Теги: прогноз погоды
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