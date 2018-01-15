УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

История с мужчиной, у которого в Уфе снесли дом во время его пребывания в командировке, шокировала общественность. Однако дело получило неожиданный поворот. Собственное расследование провели на телеканале «Вся Уфа».

В редакцию обратились несколько жителей снесенного дома по улице Гафури. Они рассказали, что никогда не видели Фардата Шайнурова. Кроме того, выяснилось, что у семьи Шайнуровых есть недвижимость, при этом как в Уфе, так и за городом.

Паспорт, который демонстрирует Фардат Шайнуров, принадлежит не ему, а его родному брату. Но, как утверждает сам Фардат, жил здесь именно он. В снесенном доме было 32 квартиры и все жители аварийного дома, кроме него, получили взамен жилье.

Бывшая жительница снесенного дома Зимфира Тимерьяновна никогда не видела Фардата Шайнурова и назвать соседом незнакомого человека не может. Сегодня женщина обживает свою новую двухкомнатную квартиру на улице Лесунова.

«В квартире, про которую он говорит, жили непонятные люди, а до этого жил там просто пьющий человек, поэтому, каким образом они могли там прописаться — неизвестно. Но там было всегда очень шумно, и постоянно менялись люди», — рассказывает женщина.

Сам Фардат проживает в поселке Нагаево в кирпичном коттедже. Это не единственная недвижимость семьи. Есть еще двухкомнатная квартира на улице Софьи Перовской, которая зарегистрирована на супругу Дамира Шайнурова. Уже более полугода семья сдает эту квартиру в аренду.

Представитель застройщика считает, что Фардат Шайнуров пытался просто извлечь выгоду из этих четырех квадратных метров в аварийном доме. За несколько месяцев до сноса в их квартиру прописали еще пять человек. Информацию подтвердили в Едином рассчетно-кассовом центре Уфы.

«Приходил сюда. Изначально речь шла о 4-5 миллионах рублей, потом его просьбы снизились до однокомнатной квартиры, но за четыре квадратных метра, которые принадлежат ему в этих двух комнатах, это очень много», — комментирует директор ООО «Стройинвест» Роберт Адеев.

Риелтор Тимур Даутов рассказывает, что раньше можно было прописать в квартиру своих родственников и тогда каждый мог получить свое жилище. Сейчас законодательство изменилось, и застройщику невыгодно раздавать лишние квадратные метры. Поэтому предложение, которое сделали Фардату Шайнурову, риэлтор называет почти идеальным: взамен четырех квадратных метров семья могла бы получить комнату в новостройке.

«Есть такое понятие, как выкупная стоимость жилья. И если судить по его четырем квадратным метрам, то это будет ориентировочно максимум 200-300 тысяч. Если застройщик идет на уступки и говорит, что даст комнату в новостройке, то я думаю, от этого не стоит отказываться», — говорит Тимур Даутов.

Сегодня в запутанном происшествии разбираются правоохранительные органы и следственный комитет.